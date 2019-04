Mileide Mihaile, ex-mulher de Wesley Safadão, estaria namorando cantor de forró

16/04/2019 | 11:11



Mileide Mihaile pode até não ter tido um final feliz com Wesley Safadão, mas, ao que parece, ela resolveu dar uma nova chance ao amor! Leo Dias contou no programa Fofocalizando que a influencer digital estaria em um relacionamento com o cantor de forró Wallas! O autor de Furacão Anitta estava no mesmo voo que Wallas e, no programa, o colunista afirmou que bateu um papo com aquele que pode ser o novo namorado de Mileide. Definindo o artista como sendo gente boa, Leo Dias ainda revelou que o cantor de forró tem um filho.

E o que Mileide tem a dizer sobre isso? Bom, uma página de fã-clube da influenciadora compartilhou um print de uma conversa privada no Instagram em que a mãe de Yhudi teria confirmado sua relação com Wallas ao responder o questionamento do namoro com um sim, amor. No entanto, o perfil que teria respondido aos questionamentos não é verificado pelo Instagram, o que põe dúvidas se a conversa é mesmo com Mileide.

Na caixa de comentários da postagem, os internautas ficaram bem felizes com a novidade:

Que a felicidade a dois continue sendo o objetivo principal de suas vidas. ... começar cada dia juntos. Parabéns e felicidades ao casal!

Agora esses dois vão longe se Deus quiser! Mileide Mihaile, a dona de Fortaleza e do Brasil todo. Estamos com vocês!