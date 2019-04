BNDES vai lançar linha de financiamento de transporte de carga

16/04/2019 | 10:58



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai lançar uma linha de financiamento para o segmento de transporte de carga. A medida faz parte de uma série de ações que o governo está tomando para evitar uma nova greve dos caminhoneiros.

A nova linha foi discutida na segunda-feira, 15, no Palácio do Planalto, com o presidente do BNDES, Joaquim Levy. O BNDES informou ao jornal O Estado de S. Paulo e ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que a linha está sendo desenhada em parceria e coordenação do Ministério da Economia.

Os detalhes da linha ainda estão em discussão, mas o BNDES garantiu que não haverá subsídio. Segundo o banco de desenvolvimento, as condições serão compatíveis com a receita dos caminhoneiros e adequadas à capacidade dos bancos que vão distribuir na ponta o financiamento do banco.

O foco é dar mecanismo para os caminhoneiros preservarem o ativo que compraram com o financiamento feito lá atrás. O banco destaca que um caminhão bem tratado dura muitos anos e é amortizado com ganho para o caminhoneiro e segurança para o emprestador e os que estão nas estradas.

O BNDES informou que está focando os instrumentos que já dispõe para dar uma resposta efetiva e transparente a uma situação real de preservação de investimento feito com "sacrifício" dos caminhoneiros.

O banco diz que é um "órgão de Estado e implementador de políticas públicas" e, por isso, responde de forma técnica às necessidades da sociedade e objetivos do governo".