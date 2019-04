Eita! Show do cantor Leonardo em festa de aniversário de Fernando Zor causa climão com Maiara

16/04/2019 | 09:13



Desde que assumiu o relacionamento com Fernado Zor - da dupla com Sorocaba -, Maiara - da dupla com Maraisa - não tem tido vergonha de mostrar seu lado intenso e apaixonado! E nesta terça-feira, dia 16, não foi diferente! A cantora postou alguns Stories falando sobre a festa de aniversário do seu amado e aproveitou para mandar um recado para o cantor Leonardo, que se apresentará na comemoração!

Nos vídeos, a voz de Medo Bobo aparece junto da dupla de Sorocaba e, em um tom brincalhão, mostra o lado ciumento ao fazer um pedido para Leonardo:

- Leonardo, estava discutindo aqui com Fernando sobre o aniversário dele e como você vai cantar, fazer o show, eu falei para ele que não precisa levar as bailarinas, né Fernando? Não precisa das bailarinas, só o Leonardo está bom, não está?

Entrando na provocação, Fernando fez uma cara séria e então pediu para sua namorada:

- Refaz o vídeo.

Lembrando que além das diversas publicações que os dois compartilham mostrando o relacionamento, recentemente Maiara se mudou de Goiás para São Paulo, onde está vivendo com o namorado. Isso que é paixão, né?