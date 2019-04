Trabalho ruim das equipes deixa Roberto Justus bravo em O Aprendiz e Julia Mendonça é demitida

16/04/2019 | 09:11



Mais uma demissão em O Aprendiz fez com que o programa da Band ficasse agitado na noite da última segunda-feira, dia 15. E desta vez quem levou a pior no reality show foi Julia Mendonça, que acabou sendo a quinta eliminada da atração.

Ela era a líder da equipe Hashtag, tendo um trabalho considerado bastante fraco pelo apresentador.

Na prova da semana, as equipes tiveram que fazer uma ação de marketing de guerrilha, tendo que chamar a atenção de pessoas na rua. No entanto, a atividade foi considerada como uma piada por Justus, que ficou bastante bravo com o resultado dos participantes. Mesmo considerando os dois trabalhos fracos, ele escolheu a equipe Share como melhor, o que fez com que Julia fosse com sua equipe para a sala de reunião.

Após uma longa discussão entre ela, Montalvão e Tati, a líder acabou sendo a demitida da vez, o que causou surpresa na influenciadora digital, a qual desabafou após ser a terceira líder seguida a ser eliminada do reality show.

Ao site do programa, ela revelou ter gostado de sua performance à frente da equipe, apesar de ter sido criticada pelos colegas na sala de reunião.

- Eu soube ouvir todo mundo, tentei colocar as ideias de todos no projeto para fazer com que também se sentissem donos daquilo.

Além disso, ela ainda comentou atrito com Montalvão, de quem era próxima antes da eliminação:

- As pessoas vão te decepcionar, diz Julia Mendonça após demissão.

Eita!