Personalidades declaram apoio a campanha contra testes de cosméticos em animais

16/04/2019 | 09:03



Após comemorar seu primeiro ano como vegana em janeiro, Xuxa anunciou nesta terça-feira,16, seu apoio à campanha mundial #LibertesedaCrueldade contra testes de cosméticos em animais. A iniciativa é liderada pela Humane Society International (HSI) em parceria com organização não-governamental (ONG) Te Protejo.

Além de Xuxa, a youtuber Nátaly Neri, o blogueiro Jonas Maria, as modelos Fernanda Tavares e Ellen Jabour, e a designer de moda Ray Neon vão incentivar as pessoas a assinarem um abaixo assinado para proibir testes de cosméticos em animais no Brasil.

É possível dar apoio ao abaixo assinado pelo endereço eletrônico www.libertesedacrueldade.org. O gerente de campanha da HSI, Helder Constantino, afirma que o documento será apresentado para integrantes do Congresso Nacional e do governo.

"Testar cosméticos em animais é uma prática antiética e ineficiente. Temos alternativas para acabar com o sofrimento de milhares de animais todos os anos", diz a diretora executiva da Te Protejo Brasil, Mayara Tutumi.

No próximo domingo, dia 21, a campanha #LibertesedaCrueldade vão para a Avenida Paulista, em São Paulo, para distribuir gratuitamente guias para uma vida livre de testes em animais produzidos pela Te Protejo.