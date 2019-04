Patrícia Abravanel dá à luz terceiro filho e homenageia Silvio Santos: Decidimos que seu nome seria uma homenagem ou seu avô Senor

16/04/2019 | 08:11



A espera pelo terceiro filho de Patrícia Abravanel acabou. A apresentadora e filha de Silvio Santos deu à luz seu terceiro herdeiro no último domingo, dia 14, mas contou a novidade aos seus fãs por meio de uma postagem no Instagram na noite da última segunda-feira, dia 15.

Na legenda do clique, ela escreveu: Meu filho amado, você chegou!! Que o Senhor te abençoe e te guarde; que Ele te trate com bondade e misericórdia, que Deus olhe para você com amor e te dê paz todos os dias da sua vida. (Números 6:24-26).

O nome do pequeno realmente foi uma homenagem ao dono do baú. Ela explicou a escolha:

Filho, depois de pensar e orar muito, finalmente decidimos que seu nome seria uma homenagem ou seu avô Senor, um homem forte e corajoso, abençoado por Deus e que sempre escolheu pelo bom caminho da vida. Todos o conhecem como Sílvio Santos, mas seu nome verdadeiro é Senor Abravanel. Foi o Senor que construiu uma família unida, cheia de alegria e de amor. Através do seu avô e da sua avó Íris, conhecemos a Deus, e isso faz toda a diferença em nossas vidas. Foi o Senor quem fez o Sílvio Santos e tudo aquilo que leva o nome de Sílvio Santos. Sei que é um nome bastante diferente. Sei que muitos não sabem quem é o Senor, mas dentro de casa, ele sempre foi o Senor, vovô Senor, pai Senor. Qualquer nome bonito ficou aguado perto da força de um nome único como Senor. Qualquer nome perde o sentido perto da homenagem a uma pessoa tão querida e amada que é o seu avô. Peço a Deus que te dê muita personalidade pra bancar esse nome forte, que você fale seu nome de boca cheia e com muito orgulho. Seu avô não fez esse nome conhecido, mas você o fará e irá honrá-lo.

Desta forma, o nome do pequeno é Senor Abravanel Faria, tendo nascido com 47 centímetros e 3.335 quilos. O parto foi cesariana e os dois passam bem. Fabio Faria, marido de Patrícia e pai do baby também está todo babão e postou uma foto ao lado da família.

Veio com muita saúde para alegrar ainda mais a nossa família! Obrigada meu Deus por tanto amor.

Os dois ainda são pais de Jane e Pedro.