16/04/2019 | 08:18

Antigamente, sem Google Maps ou qualquer outro software de mapas, viajar para lugares desconhecidos e que adotam outros idiomas era um baita desafio. Os obstáculos começavam na hora de reservar uma opção de hospedagem, já que sites e aplicativos como Airbnb e Booking.com não existiam. Atualmente, é possível usar essas e outras plataformas para deixar a viagem mais prática e segura.

Para facilitar a organização da viagem, a Rentcars.com, empresa que oferece opções de aluguéis de carros pelo mundo, listou 10 aplicativos que vão te ajudar na próxima viagem, desde o planejamento até a volta para casa.

Rentcars.com

No aplicativo, o usuário pode comparar valores e condições de locação de carros em agências do mundo todo, utilizar seu histórico de pesquisas para tornar a busca mais rápida, visualizar reservas feitas e alterá-las.

Há opção de ordenar por filtros, como os mais recomendados e os de menor preço. Além disso, também dá para fazer buscas baseadas em categorias ou nas locadoras.

O app oferece um processo de locação simples e acessível, que funciona em qualquer hora e lugar. Além disso, existem os benefícios exclusivos, como isenção de IOF (em caso de locação no exterior) e pagamento no boleto ou parcelado no cartão.

Kayak

O Kayak é um app gratuito de buscas de passagens aéreas. Ele permite encontrar voos com os melhores preços por meio de um smartphone. Para isso, a ferramenta realiza a pesquisa no portal das principais companhias aéreas nacionais e internacionais, como Gol, Latam, Azul e Avianca.

É possível aplicar filtros de conexões, horário, duração do voo, linhas e aeroportos. Dessa forma, o viajante pode localizar exatamente o que está procurando.

Booking.com

O aplicativo tem como principal objetivo ajudar as pessoas a fazerem reservas online de hotéis, hostels, pousadas e outros tipos de hospedagem. A plataforma conta com mais de oito milhões de fotos de acomodações e com avaliações de 24 milhões de viajantes.

Airbnb

O Airbnb ajuda o viajante a se hospedar em quartos (compartilhados ou privativos), apartamentos e até mansões. Essas acomodações estão disponíveis em mais de 34 mil cidades.

O aplicativo é gratuito e possibilita reservas de última hora por meio de um smartphone ou tablet.

Tripomatic

Esse app permite que o usuário planeje a viagem sem perder nenhum ponto turístico do local. Sua interface utiliza pequenos ícones para mostrar as principais atrações de um determinado destino.

A plataforma permite montar itinerários de um ou vários dias e também dá informações de aproximadamente quanto tempo o viajante irá gastar em cada destino.

Waze

O Waze é um dos maiores aplicativo de navegação e trânsito do mundo. O app mostra o melhor caminho, opções de rotas, tempo estimado até o destino e, caso o motorista fique preso em um engarrafamento, indica quanto tempo “extra” será gasto naquele trecho.

Além disso, o aplicativo permite incluir pontos de paradas antes do destino final e mostra os radares de trânsito.

PackPoint

O app faz um checklist eficiente na hora de fazer as malas. Ele organiza o que o viajante precisa levar de acordo com a duração da viagem, o clima e o destino. Além disso, a plataforma leva em consideração as atividades que serão feitas durante a viagem, como escalada ou caminhada.

AccuWeather

O aplicativo mostra a previsão completa do tempo de qualquer localidade do mundo. Ele também envia alertas sobre a intensidade de fenômenos climáticos.

XE Currency

O Xe Currency apresenta taxas de câmbio em tempo real, com atualizações a cada minuto. Ele também armazena os dados das últimas consultas, permitindo que você possa usá-lo também quando estiver offline. As informações podem ser visualizadas em gráfico.

Quem deseja fazer compras no mercado, comer em algum restaurante, fazer uma reserva em algum hotel ou alugar o carro, por exemplo, pode usar o app para consultar o valor em diversas moedas.

Trail Wallet

O Trail Wallet foi desenvolvido para que os viajantes façam o controle de seus gastos, permitindo que eles sejam registrados por categoria e em diversas moedas ao mesmo tempo.

A plataforma ainda permite configurar a data de início e fim da viagem, para que a média de gasto diária seja calculada automaticamente.

