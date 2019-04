Loterias 'ganham' bilhões

16/04/2019 | 07:30



Márcio Nakamatsu descobriu sábado, 13, que o saldo da conta bancária da sua lotérica com a Caixa era superior a R$ 2 bilhões. "O problema é ficar com esse dinheiro todo e não ter como gastar", brinca.

Pelo grupo de WhatsApp, lotéricos de todo o País relataram "recebimento" de valores bilionários. Um deles escreveu "Tô rico" e deu print no saldo de R$ 106,7 bilhões. Outro relatou crédito de R$ 1 trilhão, "número mágico" do ministro da Economia, Paulo Guedes, equivalente à economia pretendida com a reforma da Previdência em dez anos.

Nakamatsu ficou "bilionário" das 10h às 13h, mas não fez qualquer transação, por ter certeza que se tratava de erro. "Seria o maior prêmio da loteria da história." A Caixa informou que houve "inconsistência" de sistemas, sem impacto em saques.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.