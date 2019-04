Petrobras confirma cortes em projetos culturais e foco em educação infantil

15/04/2019 | 20:45



A Petrobras informa que o tema da educação foi incluído no seu programa de posicionamento de marca em 2017. Por isso, segundo a empresa, a educação infantil, ao lado da ciência e tecnologia, estão no foco do programa de patrocínio cultural que está sendo elaborado na nova gestão da companhia.

A estatal confirmou que não renovou 11 projetos culturais que patrocinava há anos, entre eles, grandes festivais de cinema, além de projetos dos segmentos de música e artes cênicas. A empresa ainda prepara um estudo que vai balizar o novo programa de patrocínio. Para isso, recorreu a pesquisas de três economistas norte-americanos sobre educação - James Heckman, Rob Grunewald e Arthur Rolnick.

"Um dos territórios em que a companhia deve atuar prioritariamente, segundo o posicionamento, é o conhecimento, considerado um dos espaços que a Petrobras pode ocupar para se aproximar de seus públicos", afirmou a empresa, por meio de sua assessoria de imprensa.

Segundo a estatal, os "autores foram escolhidos devido à sua comprovada contribuição acadêmica para o tema".