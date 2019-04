Do Diário do Grande ABC



15/04/2019 | 20:18



Está prevista pouca nebulosidade nas cidades do Grande ABC nesta terça-feira (16) e as temperaturas devem subir, chegando aos 29ºC. A mínima será de 19ºC. As nuvens devem aumentar na parte da tarde. Com o calor e umidade no fim do dia, há previsão de pancadas de chuva de forma rápida e isolada.