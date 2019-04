Guarani acerta permanência do atacante Diego Cardoso e contrata dois zagueiros

15/04/2019 | 19:56



A montagem do elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro, que começa no final deste mês, continua no Guarani. Além de acertar a permanência do atacante Diego Cardoso, a diretoria do clube de Campinas (SP)fechou com os zagueiros Bruno Lima e Xandão.

Artilheiro bugrino na temporada com sete gols em 14 jogos, Diego Cardoso vinha sendo observado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli e existia a possibilidade de retornar ao Santos. No entanto, a comissão técnica alvinegra decidiu mantê-lo no time campineiro, com quem tem contrato de empréstimo até dezembro.

Além disso, a diretoria alviverde acertou com dois zagueiros. Revelado no próprio Guarani e com passagens por São Paulo, Sporting Lisboa (Portugal) e Red Bull Brasil, Xandão é aguardado essa semana. Já Bruno Lima, que defendeu a Cabofriense no Campeonato Carioca, iniciou os treinamentos com os novos companheiros no último final de semana.

A diretoria também tem conversas adiantadas com outros dois jogadores: o meia Deivid, que já passou pelo clube em 2016 e está no Red Bull Brasil, e o atacante Vitor Feijão, que deve ser liberado pelo Ceará após a final do Campeonato Cearense.

A estreia do Guarani na Série B do Brasileiro será no próximo dia 27 contra o Figueirense, às 16h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.