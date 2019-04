Camila Pitanga lamenta incêndio na Catedral de Notre-Dame: Todo dia uma tragédia diferente. Confira quem mais se pronunciou sobre o assunto

15/04/2019 | 19:11



Na tarde do dia 15 de abril de 2019, o mundo se solidarizou com a cidade de Paris, na França, ao receber notícias que a Catedral de Notre-Dame estava pegando fogo. O monumento é um dos cartões-postais da cidade e estava passando por reformas, o que pode ter ocasionado o incêndio. Nas redes sociais, vários famosos se pronunciaram sobre a tragédia. Camila Pitanga escreveu, em seu Instagram: Catedral de Notre-Dame em chamas! Todo dia uma tragédia diferente pelo mundo afora. Que cena triste! Me faz relembrar nosso Museu Nacional também consumido pelo fogo ano passado. Outra perda histórica irreparável para a humanidade...

Otaviano Costa lamentou o incêndio em seu Instagram ao postar a foto acima, em que aparece em frente à Catedral ao lado da esposa, Flávia Alessandra, a enteada, Giulia Costa, e a filha, Olivia. Ele escreveu: A catedral de Notre Dame, em Paris, está sendo destruída por um terrível incêndio, muito infelizmente. Na última passagem pela cidade, levamos nossas meninas para verem de perto esta obra de valor histórico, arquitetônico e muito sentimental, em especial, para o coração dos franceses. Uma triste tragédia. Só para você ter uma idéia: mais de 13 milhões de pessoas a visitam, anualmente. Duas vezes mais do que recebe todo o Brasil por ano. Dentre todos os males, ao menos, não houve nenhuma vítima fatal. Nossa solidariedade ao povo francês.

Quem também publicou um clique na Catedral de Notre-Dame foi Mariana Xavier, que escreveu: E na montanha-russa de emoções que é viver, sinto agora o coração apertado, a voz embargada e os olhos marejados. Um lado é enorme tristeza pela perda irreparável pro mundo todo. O outro, gigantesca gratidão pelo privilégio de ter visto de perto essa obra de arte.

Alice Wegmann também se solidarizou pela tragédia, e escreveu, na legenda de uma foto da Catedral em seu Instagram: Todo dia uma guerra pra conseguir preservar a saúde mental diante de tantos acontecimentos tristes. Agora mais esse. Força, Paris.

Antonia Morais, filha de Gloria Pires, lamentou a tragédia e revelou que estava em Paris no momento em que o incêndio ocorreu - a foto acima, inclusive, é de autoria da própria atriz. Ela escreveu: Essa cena é muito triste. Vi tudo acontecer em tempo real, com meus próprios olhos, a cidade está um caos. Espero que ainda sobre alguma coisa deste monumento tão histórico para a França e para o mundo.