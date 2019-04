Kate Middleton usa camiseta de 148 reais em passeio no parque com a família

15/04/2019 | 19:11



A família real aproveitou o último domingo, dia 14, para fazer um passeio no parque! Príncipe William e Kate Middleton levaram George e Charlotte para brincar ao ar livre e se encontraram com Mike e Zara Tindall, compadres do Duque e da Duquesa de Cambridge, que são padrinhos da pequena Mia Tindall.

Kate carregou Charlotte nas costas, enquanto William levou a afilhada, Mia. O Príncipe George andou pelo local nos ombros de Tindall, e roubou a cena ao sorrir para os paparazzi.

De acordo com o Daily Mail, para a ocasião, Kate usou uma camiseta de 34 euros, que vale cerca de 148,42 reais, da Topshop, e um óculos de sol da Ray Ban de 110 euro, que vale 480 reais.

Até que para uma duquesa, não ostentou tanto assim, né?