Perto dos três meses de gestação, Tatá Werneck abre o coração: Me emociono vendo minha bebê crescer

15/04/2019 | 19:11



Desde que anunciou sua gravidez de risco, Tatá Werneck tem feito muitas brincadeiras, como piadas nas redes sociais ou fotos engraçadas, para mostrar que está lidando com muito bom humor! Ela, que espera uma menina, de sua relação com Rafael Vitti, está tendo que ficar de repouso, já que sofre com a hiperêmese gravídica, doença que causa graves enjoos.

No Twitter, primeiro ela escreveu para falar sobre seu status:

Uma semana praticamente deitada e só falta mais uma pra sair dessa primeira fase de risco. Obrigada por todas as mensagens carinhosas. E pelos presentes (na verdade não recebi nenhum. Foi uma indireta), brincou.

Depois, ela, que rebateu críticas sobre o seu chá de bebê, abriu o seu coração:

Falta pouco pra três meses (de gestação) e o coração aliviar mais. O coração de mãe alivia algum dia? Me emociono vendo minha bebê crescer e ver que conseguimos mesmo com hiperêmese, sangramentos, descolamento, pressão alta e baixa permanecermos juntas. Obrigada por ter ficado comigo, minha rainha.

Muito fofa, né?