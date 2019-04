Príncipe Harry, Meghan Markle e Bebê Sussex agradecem doações em nome do bebê

15/04/2019 | 19:11



Príncipe Harry e Meghan Markle agradeceram aos fãs da família que fizeram assim como eles pediram e, ao invés de enviarem presentes ao filho que esperam, fizeram doações em nome dele a instituições de caridade.

E tem mais: eles estrearam um apelido para o filho não-nascido: Bebê de Sussex - já que eles são o duque e a duquesa de Sussex. No Instagram oficial da família, eles escreveram:

Apenas uma semana atrás, o duque e a duquesa de Sussex pediram que vocês gentilmente considerassem apoiar várias organizações ao redor do mundo ao invés de mandar presentes para seu primogênito. Não apenas muitos de vocês apoiaram a ideia, também agiram. Os membros da realeza querem que você saiba o impacto deste apoio (...). Em nome do duque e da duquesa de Sussex (e do Bebê Sussex), agradecemos demais.

Eles contaram que conseguiram mais de 100 mil refeições para crianças sul-africanas para uma organizações, 300 horas de enfermeira especializada para crianças para outra organização, mais de cinco mil produtos como berços, livros, mochilas e fraldas para outra - entre outras benfeitorias.