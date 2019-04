Clayson tem julgamento adiado e reforça o Corinthians na final do Paulistão

15/04/2019 | 17:53



O atacante Clayson está liberado para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista contra o São Paulo, neste domingo, às 16 horas, na Arena Corinthians, na capital. O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) acatou o pedido corintiano e adiou o julgamento do jogador, que inicialmente estava marcado para a tarde desta segunda-feira.

Clayson foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que é assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. A pena pode ser de uma a seis partidas. O atacante foi flagrado em um vídeo divulgado pela TV Corinthians em que ele aparece xingando o árbitro do duelo contra o Santos, Raphael Claus, pela semifinal do Paulistão.

Ele aparece no túnel de acesso ao vestiário quando ofende o juiz: "Chupa, Claus, seu filho da p...". Horas depois de ter sido postado, o clube cortou o trecho e subiu um novo vídeo sem o xingamento. Durante o jogo, o atacante puxava contra-ataque quando levou a pior em uma dividida. O jogador ficou caído, mas o árbitro mandou a partida seguir e só autorizou a entrada do atendimento quando a bola saiu pela lateral.

Vale lembrar que Raphael Claus será o árbitro do clássico deste domingo. Antes, no entanto, Clayson viajará junto com o restante do elenco para Chapecó (SC) neste meio de semana. O Corinthians visita a Chapecoense nesta quarta-feira, pela rodada de ida da quarta fase da Copa do Brasil.