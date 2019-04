Conheça a história da Catedral de Notre-Dame, em Paris

Beatriz Ceschim



15/04/2019 | 18:18

A famosa Catedral de Notre-Dame, em Paris, que pegou fogo hoje, passava por reformas e tem uma longa história. Quando o incêndio começou, tinham pessoas dentro da igreja, que já foram resgatadas. Entretanto, a torre desmoronou e o incidente ainda causa estragos. O acesso a Île de la Cité, região onde fica a catedral, está bloqueado.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

A igreja tem muita história para contar. De quebra, serviu de inspiração para o clássico filme da Disney, “O Corcunda de Notre-Dame”, além de ser o palco da coroação de Napoleão Bonaparte e da beatificação de Joana D’Arc.

História da Catedral de Notre-Dame

A Catedral de Notre-Dame foi construída entre 1160 e 1345, dedicada à Virgem Maria. Ela passou por diversas mudanças na sua estrutura ao longo do tempo, o que a tornou única em termos de arquitetura. Entre os destaques estão as rosáceas e a Galeria dos Reis, um conjunto de 28 estátuas situado na frente da catedral, que representam os reis de Judá e de Israel.

As torres da igreja espetam o céu de Paris a até 69 metros de altura. Antes do incêndio, era possível visitar o topo do lugar e observar a capital francesa de cima, como fazia o Corcunda no filme. Já sob a catedral existe uma cripta, em que estão vestígios de construções romanas da Antiguidade Clássica.

No interior, a Notre-Dame tem um ambiente escuro, iluminado apenas por alguns lustres e belos vitrais. A construção é composta por diversos arcos nas laterais. No centro, um teto alto chama a atenção e, no final da igreja, está o altar.

A catedral não é das mais decoradas, mas sua beleza é única. Dentro dela estão relíquias históricas da morte de Jesus, como um fragmento de sua cruz, a coroa de espinhos e o prego sagrado.

Fotos da Catedral de Notre-Dame

Veja algumas imagens da famosa igreja de Paris.