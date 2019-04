Para Maia, eventual inversão da pauta na CCJ não vai afetar Previdência

15/04/2019 | 16:34



O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta segunda-feira, 15, que a eventual inversão da pauta da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) não vai afetar a reforma da Previdência. Líderes do Centrão articulam com a esquerda fazer a manobra na CCJ, para votarem primeiro a admissibilidade da PEC do Orçamento.

"Se a esquerda quiser prolongar a discussão, tenho a informação de que não vão deixar 100 parlamentares falarem. A CCJ não é a comissão do mérito", disse ele, após participar de fórum da Veja/Exame sobre 100 dias de governo.

Para Maia, a formação da comissão especial da Câmara que vai analisar o mérito da Previdência deve ser feita "na próxima semana ou, no máximo, na outra".