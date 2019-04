Descubra a programação saudável de dois resorts no Ceará

Redação



15/04/2019 | 16:18

Dois famosos Resorts no Ceará, o Carmel Charme, em Aquiraz, e Carmel Cumbuco, em Caucaia, estão propondo uma programação diferenciada aos seus hóspedes. Os hotéis procuram unir gastronomia saudável, belas paisagens e diversas atividades esportivas. Ou ainda, para quem deseja descansar, tratamentos em spas e aulas de ioga em jardins.

Resorts no Ceará: Gastronomia

Alimentos frescos e naturais são os protagonistas da gastronomia no Carmel Charme. Servido em um restaurante cercado de vidro, com vista para o mar, o café da manhã é um deleite para começar o dia com energia e bom humor. Além dos alimentos tradicionais, como frutas, sucos e iogurtes naturais, o grande bufê traz uma gama de opções para quem não quer sair da dieta.

Uma área do restaurante é dedicada aos alimentos funcionais: grãos, mix de nuts, farinha de semente de uva, kombucha, cúrcuma, chia, folha de couve, óleo de coco, whey, entre outros. Um liquidificador à disposição permite que o hóspede prepare, na hora e como quiser, seu próprio suco verde ou vitamina.

Na estação de tapiocas, o quitute típico sai fresquinho, com os mais variados recheios saudáveis. E há também um grande leque de opções para aqueles que tem alguma restrição alimentar, como pães e bolos sem glúten e queijos e leite sem lactose.

Esportes aquáticos

Conhecida como uma das melhores regiões para a prática de kitesurfe e windsurfe, a praia de Cumbuco, bem em frente ao Carmel Cumbuco, tem ventos fortes que favorecem esportes aquáticos e a vantagem de ser banhada por água morna durante o ano todo.

Iniciantes ou experts se divertem e queimam boas calorias enquanto deslizam pelas águas do mar. Em parceria com professores locais, o Carmel Cumbuco oferece aulas práticas para quem quer se lançar no kitesurfe ou para os experientes que pretendem melhorar suas técnicas no esporte.

Fitness

Tanto o Carmel Charme quanto o Carmel Cumbuco contam com um espaço fitness. A climatização do ambiente protege do sol e do calor, mas as paredes de vidro que os envolvem evidenciam a natureza abundante do entorno. Aparelhos modernos e variados permitem todos os tipos de treino.

Porém, se a pedida for por exercícios de ioga ou meditação, as áreas externas dos resorts são ideais. Ambientes inspiradores e tranquilos não faltam e convidam para sessões relaxantes e revigorantes para corpo e mente. Quem preferir realizar essas práticas com auxílio de profissionais pode agendar na recepção aulas particulares ou em grupo com profissionais da região.

Seja após a prática esportiva ao ar livre ou em ambiente fechado; intensa ou suave; constante ou esporádica, não há nada melhor do que finalizar a sessão de exercícios com massagens e tratamentos corporais. E o SPA Carmel by Caudalie (presente em ambos os resorts) realiza essa missão com maestria. Sob a tutela da marca francesa Caudalie, o espaço oferece uma cartela diversificada de tratamentos que promete renovar corpo e mente.

Melhores resorts do Nordeste

