Bianca Bellucci



15/04/2019 | 16:18

Há 21 anos no mercado, o Google já matou mais de 160 serviços. Você pode não lembrar de todos, mas dois sites independentes fazem questão de catalogar os fracassos da companhia. São eles: Killed by Google e The Google Cemetery. Neste álbum, o 33Giga reuniu 40 tecnologias que tiveram sua fama, mas foram descontinuadas pela gigante norte-americana. Confira!















































































