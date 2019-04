Gabi Prado e João Zoli anunciam noivado nas redes sociais: Um milhão de vezes sim!

15/04/2019 | 16:12



Ela disse sim - e um milhão de vezes! Gabi Prado e João Zoli anunciaram nesta segunda-feira, dia 15, que estão noivos! E apesar de só terem revelado a novidade ao público agora, o pedido de noivado aconteceu oficialmente no dia 27 de fevereiro. Você já desconfiava?

Mas os pombinhos esperaram o dia certo para divulgarem a notícia, já que ela veio em comemoração aos 32 anos de idade de Gabi:

Acho que hoje é o dia certo para dar essa notícia, né? Haha. Muitos de vocês já sabiam, outros desconfiavam e alguns vão fingir surpresa no país Twitter hahaha. É isso, o dia 27.02.2019 eu disse yes (sim em inglês porque sou dessas), foi um dos dias mais felizes da minha vida e eu vou lembrar pra sempre. Obrigada por cada palavra escrita, por cada emoção sentida, o #exercitodaprado existe e é F**A!, escreveu a ex-participante de A Fazenda.

Em seu perfil, João também falou sobre o noivado, citando apenas a frase escrita na mão de Gabi, "um milhão de vezes sim".

Entretanto, o finalista de A Fazenda não poupou palavras para homenagear a amada em seu aniversário:

O que falar sobre o dia de hoje? É o primeiro aniversário seu que eu passo com você, eu não posso te desejar nada de diferente do que eu te desejo todos os dias: felicidade, saúde, paz, e que você continue sendo incrível e correndo atrás dos seus sonhos. Que você conquiste mais ainda seus objetivos, e estarei aqui para te apoiar, você é luz, é tempestade e furacão, é muita emoção. Hoje você completa 32 anos, e sei que você olha para trás e se orgulha da sua caminhada, então que você faça mais um ano incrível e conquiste mais coisas, e tenha foco em seus objetivos, mas sempre com tempo para respirar e olhar as coisas boas que tem ao seu redor, as pessoas que te amam, e sempre estarão aqui com você. Não deixe o mal te afetar, tenha sempre muita sabedoria e paz.

E continua:

Quando for difícil, levanta a cabeça e olha para frente, olha o mundo ao seu redor, e eu estarei sempre ali, a sua frente ou ao seu redor, te vendo e te protegendo, mesmo que você não perceba. Eu te amo. Parabéns ao casal - e um parabéns duplo à Gabi!