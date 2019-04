15/04/2019 | 16:12



De férias em Paris com o noivo Wagner Santisteban, Antonia Morais presenciou um ocorrido inesperado e nada legal! A filha de Gloria Pires andava pelas ruas parisienses quando se deparou com o incêndio na Catedral de Notre-Dame. No Instagram, a atriz escreveu:

Essa cena é muito triste. Vi tudo acontecer em tempo real, com meus próprios olhos, a cidade está um caos. Espero que ainda sobre alguma coisa deste monumento tão histórico para a França e para o mundo.

Nos Stories, Antonia alertou os seguidores sobre o perigo:

A quantidade de fumaça... Acho que nem é bom a gente estar aqui. Olha a quantidade de fumaça vindo para cá. Tem muito bombeiro. É muito fogo.