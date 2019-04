Duda Nagle mostra Zoe Sato usando capa inspirada em Game Of Thrones e peruca loira

15/04/2019 | 16:11



Duda Nagle já está incentivando Zoe a assistir séries! No último domingo, dia 14, foi lançado o primeiro episódio da última temporada de Game Of Thrones, e o ator vestiu a pequena com uma capa inspirada no figurino de Jon Snow.

Duda compartilhou o momento em seu Instagram Stories. Além de aparecer ao lado do papai usando a capa e levando um sustinho ao ver o celular, Zoe também encantou os seguidores do noivo de Sabrina Sato ao usar uma peruca loira.

Além de Duda, quem também comemorou a volta da série foi Joe Jonas! O cantor reviveu um vídeo do Halloween de 2018, em que aparece usando uma fantasia bem inusitada. Um vestido verde e peruca ruiva, imitando Sansa Stark, personagem que sua noiva, Sophie Turner, interpreta na série! Ele leva a expressão exalte sua namorada ao limite, né?

Nos comentários, vários famosos mostraram que adoraram a fantasia. Maisie Williams, que vive a irmã de Sophie na série, escreveu:

Por que você é tão embaraçoso? Eu amei!