15/04/2019 | 16:11



Whindersson Nunes revelou, em um desabafo no Twitter, que tem depressão e que trocaria qualquer quarto de hotel luxuoso para tomar um café com um amigo. Após o relato emocionante, o comediante deixou as redes sociais por tempo indeterminado.

O youtuber recebeu apoio de muitos fãs e amigos, e também da esposa, Luísa Sonza. No Instagram, a cantora postou uma foto ao lado do marido e se declarou:

Eu estou aqui pra e por você, bixim meu, tudo vai ficar bem... É eu e tu e tu e eu pro resto da vida, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Para sempre! Deus está com a gente e tudo vai passar, só vai ficar o bom da vida. Tamo junto nessa.