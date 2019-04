Alice Wegmann entra de penetra em festa de aniversário de Thaila Ayala: - Queria me enfiar dentro do bolo

15/04/2019 | 16:11



No último domingo, dia 14, Thaila Ayala comemorou seus 33 anos de idade em um bar no São Rio de Janeiro. A festa foi para pouquíssimos convidados, e contou até mesmo com penetras famosos! Alice Wegmann contou, eu seu Instagram Stories, que passou por uma situação engraçada e acabou dando de cara com Thaila em seu aniversário, mesmo sem ter sido convidada!

A atriz, que atualmente está atuando em Órfãos da Terra, contou que havia combinado com o namorado, Miguel Ribas, de ir em um bar. Ao chegar lá, ela viu que havia um bolo e decoração de aniversário, apesar dos convidados ainda não terem chegado.

- Olhei pra varanda e quem eu vi? Renato Góes [noivo de Thaila]. Olhei pro lado e vi a Thaila, e pensei: entrei de penetra na festa da Thaila. Não só entrei de penetra como fui a primeira a chegar. Olhei pro Miguel, ele olhou pra mim, falou: você quer sair correndo agora ou ir dar um beijo? Aí fui lá parabenizar ela, cheguei e falei: Oi, entrei de penetra na sua festa. Foi muito engraçado, fiquei querendo me enfiar ali no bolo, porque ela chamou poucas pessoas. A recepcionista me mandou subir, eu não sabia que o bar estava fechado pra festa e eu subi. Em suma, foi super divertido, ela foi muito fofa.

Que coincidência, hein? O aniversário de Thaila foi repleto de famosos. Bruno Gagliasso e a esposa, Giovanna Ewbank, curtiram muito a noite e o ator até mesmo arriscou uns passinhos de funk ao lado de Renato Goés, enquanto um amigo filmava o momento.

Além de Bruno e Gio, estiveram presentes na comemoração Isis Valverde, Fiorella Mattheis entre outros. Que festão, hein?

Declaração

É claro que Renato Góes não perderia a oportunidade de se declarar para Thaila no dia do seu aniversário, né? O ator postou uma foto antiga com a amada em seu Instagram e escreveu:

Primeiro baralho de amor com minha noiva. Na beira de um rio mágico. É muito gostoso e engraçado ver como ela me ensina, naturalmente me instiga e principalmente me motiva a ser, diariamente, um homem melhor! E de quebra um homem muito mais feliz! No seu dia eu só tenho a te agradecer! E que esse novo ciclo, que se abre hoje, nos espere cheio de emoções e realizações de sonhos! Que seja lindo e que Deus abençoe e ilumine a sua e a nossa jornada! Eu te amo. Parabéns meu amor.