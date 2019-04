PLDO 2020 prevê déficit primário de R$ 68,5 bi em 2021 no Governo Central

15/04/2019 | 15:45



A projeção de déficit primário do Governo Central em 2021 passou de R$ 70,0 bilhões para R$ 68,5 bilhões, de acordo com o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2020, divulgado pelo Ministério da Economia. Isso equivale a 0,81% do PIB do projetado para o ano.

A projeção para o déficit das estatais federais foi mantida em R$ 4,0 bilhões para 2021, enquanto o superávit primário de Estados e municípios passou de R$ 17,5 bilhões para R$ 7,3 bilhões.

Com isso, o déficit estimado para o setor público aumentou, passando de R$ 56,5 bilhões para R$ 65,3 bilhões.

Para 2022, o governo prevê um déficit primário do setor público de R$ 30,3 bilhões, resultado de um déficit de R$ 31,4 bilhões do Governo Central, um saldo negativo de R$ 4,2 bilhões das estatais federais e um superávit primário de R$ 5,3 bilhões de Estados e municípios.