Superávit da balança na segunda semana de abril foi de US$ 1,388 bilhão

15/04/2019 | 15:22



A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 1,388 bilhão na segunda semana de abril, no período de 8 a 14 do mês. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o valor é resultado de exportações de US$ 4,449 bilhões e importações de US$ 3,061 bilhões. O acumulado do mês é de um superávit de US$ 3,610 e o acumulado no ano chega a US$ 14,126 bilhões.

A média das exportações da segunda semana chegou a US$ 889,8 milhões, um porcentual 18,4% abaixo da média de US$ 1,1 bilhão da primeira semana do mês, segundo dados do governo. O menor ritmo se deve, informa a Secretaria, à diminuição nas exportações nas três categorias de produtos: semimanufaturados (-32,4%), manufaturados (-20,9%) e básicos (-12,9%).

Quanto às importações, houve queda de 5,3% em relação à primeira semana do mês, explicada principalmente, segundo o governo, pela diminuição nos gastos com combustíveis e lubrificantes, cereais e produtos da indústria de moagem, químicos orgânicos e inorgânicos, aeronaves e peças, adubos e fertilizantes.