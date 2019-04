Ana Maria Braga deixa Alan sem graça ao perguntar sobre Hana e Carol

15/04/2019 | 15:11



Fogo no parquinho! O Big Brother Brasil 19 acabou, mas as tretas não! Os finalistas do reality, Alan, Paula e Hariany, foram tomar café da manhã com Ana Maria Braga, no Mais Você, nesta segunda-feira, dia 15. E a apresentadora não poderia perder a oportunidade de falar sobre questões polêmicas para os brothers, entre elas, o relacionamento de Alan com Hana e com Carol Peixinho.

Ao falar sobre Hana, com quem o participante se envolveu durante o jogo, o administrador revelou ter carinho pela sister:

- A gente tem um sentimento de bastante carinho, a gente sabe que foi intenso lá no programa, três semanas muito interessantes.

Ana Maria respondeu que as declarações de Hana contradizem as deles:

- Mas ela andou dizendo por aí que, depois que o BBB começou a andar, não era assim. Você acha que ela gostou do que viu?

O loirinho se defendeu e disse que o que teve com Peixinho não passou de parceria e amizade:

- De maneira alguma. Tenho certeza que ela não gostou. Eu não sabia o que estava rolando aqui fora, não tinha noção de nada. Lá dentro tudo passa muito rápido. A Carol era muita parceria, a gente se juntou, foi se ajudando no final, é uma queridona.

Paula alfinetou o vice-campeão:

- Você ficou dividido entre as duas lá.

Mas ele retrucou, repetindo que não houve nada de mais:

- Não foi. Era só parceira.