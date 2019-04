Trailer da segunda temporada de Big Little Lies é divulgado

15/04/2019 | 15:11



O trailer da segunda temporada de Big Little Lies deixou os fãs da série cheios de alegria - e dúvidas. Nele, é possível ver Nicole Kidman, que vive Celeste Wright, dizendo que as mães estão se enganando se acham que as pessoas irão parar de comentar.

Provavelmente, ela está se referindo aos últimos acontecimentos da primeira temporada, quando as mulheres a ajudaram a empurrar Perry, seu marido abusivo, vivido por Alexander Skarsgard, que morreu.

Madeline Mackenzie, vivida por Reese Witherspoon, Jane Chapman, vivida por Shailene Woodley e Renata Klein, papel de Laura Dern, ouvem com atenção quando Jane também se manifesta, dizendo que elas viraram alvos.

Depois, uma aparição mais que estrelada, de Meryl Streep, também chocou: ela vive a mãe de Perry, que busca respostas após a morte do filho.