Julia Dalavia, protagonista de Órfãos da Terra, é vista aos beijos com ator em festa no Rio de Janeiro

15/04/2019 | 15:11



E parece que temos um novo casal à vista! Segundo informações do jornal Extra, Julia Dalavia, protagonista de Órfãos da Terra, trocou beijos com o ator Guilherme Prates na madrugada de sábado, dia 13, na festa MangoLab, no Rio de Janeiro. Os pombinhos estavam curtindo o evento com Maurício Destri, mas o show do paraense Jaloo embalou o romance dos atores, que namoraram muito na pista de dança.

Guilherme foi protagonista da temporada de 2012 de Malhação, que tinha Agatha Moreira e Alice Wegmann como as atrizes principais. Ele já conhecia Julia da série Os Dias Eram Assim, e seu último trabalho foi em Tempo de Amar.

Julia, por sua vez, esteve em tramas como Velho Chico, Justiça e O Outro Lado do Paraíso. Em Órfãos da Terra ela interpreta Laila, uma jovem síria que vê a vida ruir quando sua casa é destruída em um bombardeio. Ela se apaixona à primeira vista por Jamil (Renato Góes), mas precisa lidar com o sheik Aziz Abdallah (Herson Capri), que nutre por ela uma verdadeira obsessão.