Ministros participam de reunião da Junta Orçamentária no Planalto

15/04/2019 | 14:59



Em agenda no Planalto, onde deve encontrar o presidente Jair Bolsonaro às 16h, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu na manhã desta segunda-feira (15) com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, em uma reunião da Junta de Execução Orçamentária.

Nesta tarde, o Ministério da Economia divulga o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2020, com entrevista coletiva à imprensa. No Planalto, também participaram da reunião os ministros da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz.

Durante a tarde, a agenda de Onyx prevê ainda uma reunião interministerial para tratar da política de combustíveis. O encontro ocorre após a repercussão do recuo da Petrobras em reajustar o preço do óleo diesel depois de interferência do presidente Jair Bolsonaro. Após o episódio, a estatal registrou uma perda de R$ 32 bilhões em valor de mercado.

De acordo com a agenda de Onyx, a reunião terá a participação de Guedes, de Tarcísio, de Santa Cruz, do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, do presidente do BNDES, Joaquim Levy, do presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, e do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Floriano Peixoto.