Emilia Clarke publica foto dos bastidores de 'Game of Thrones'

15/04/2019 | 13:16



Em clima de estreia da 8ª e última temporada de Game of Thrones, a atriz Emilia Clarke, que interpreta a personagem Daenerys Targaryen, publicou uma foto dos bastidores em seu perfil no Instagram.

"Eu e meu bebê dragão Drogon estamos ansiosos para vocês assistirem à 8ª temporada de Game of Thrones, que se não me engano, começa? agora", escreveu. Na imagem, publicada na noite de domingo, 14, a "mãe dos dragões" aparece vestida à caráter e abraçada a uma tela verde, que posteriormente será transformada no dragão por meio de computação gráfica.

Nos comentários, artistas e personalidades comemoram a volta da série da HBO. "Muito ansiosa", escreveu a atriz Reese Whiterspoon. Já o padre Fábio de Melo brincou: "Grava um vídeo contando o final pra gente".