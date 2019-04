Stranger Things volta à noite de Halloween na Universal

Beatriz Ceschim



15/04/2019 | 13:18

A série sobrenatural da Netflix, Stranger Things estará de volta na “Halloween Horror Nights” 2019, evento realizado nos parques da Universal Studios em Hollywood e Orlando.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

Stranger Things na Halloween Horror Night

Os novos labirintos que tomarão conta das áreas serão inspirados na segunda e terceira temporada do seriado. Os participantes entrarão em uma excursão aterrorizante por trechos de Stranger Things 3, que estreia em 4 de julho na Netflix.

A atração seguirá os acontecimentos sombrios na cidade de Hawkins, Indiana, onde um monstro aterroriza os moradores. Os visitantes também conhecerão mais sobre o Mundo Invertido, universo paralelo da série.

Crédito: Divulgação Da esquerda para direita: Will, Mike, Dustin e Lucas



Mais sobre a noite temática na Universal

A Halloween Horror Night ocorre há 25 anos e é uma das maiores festas de Halloween em parques temáticos dos Estados Unidos. Durante o evento, ambientes temáticos são construídos para imergir os visitantes no universo das suas histórias de terror favoritas.

LEIA MAIS: UNIVERSAL ORLANDO: NOVA ATRAÇÃO DE HARRY POTTER CHEGA EM JUNHO

CONHEÇA OS DESTAQUES DO UNIVERSAL STUDIOS ORLANDO

As ruas dos parques da Universal são enfeitadas de forma assustadora, e muitos labirintos ficam espalhados no espaço. As decorações são voltadas para séries de TV, filmes e contos clássicos do gênero.

Em Orlando, a festa começará em 6 de setembro. Já em Hollywood, a estreia do evento será em 13 de setembro.

Aqui v ai uma prévia do Mundo Invertido que fará parte da Halloween Horror Night.