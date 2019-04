Após mostrar raio-x preocupante de seu cérebro, Ariana Grande tranquiliza fãs: Não quis assustar ninguém

15/04/2019 | 13:11



Eita, Ariana Grande deu um baita susto em seus fãs na última sexta-feira, dia 11! Segundo a Rolling Stone, a cantora intrigou seus fãs ao compartilhar em suas redes sociais o clique de um raio-x de seu cérebro para mostrar os perigos e efeitos de quem possui estresse pós-traumático.

A cantora de 25 anos de idade foi diagnosticada com o transtorno em 2017, após o atentado terrorista que matou 22 pessoas e deixou mais de 100 feridos em seu show em Manchester, Inglaterra.

Após ter mostrado as fotos de um cérebro normal em comparação com o seu, muitos internautas se preocuparam com a saúde da cantora que, logo em seguida, publicou uma longa mensagem:

Não quis assustar ninguém com a coisinha do meu cérebro. Isso só me surpreendeu. Eu achei interessante e informativo, e quis encorajar todos você a prestarem mais atenção em seus cérebros, ouvir mais seus corpos e cuidar de vocês mesmos também. Eu amo ciência e amo ver a realidade física das coisas que estão acontecendo aqui dentro foi algo incrível para mim. Digo, eu sinto isso o tempo todo, mas ver é totalmente diferente e muito mais legal. Algum dia, quando eu estiver me sentindo pronta ou mais saudável, poderemos conversar mais sobre. Estou constantemente cuidando da minha saúde, aprendendo a como processar a dor. Todo dia é diferente, mas eu estou dando o meu melhor. Só saibam que eu vou continuar a mostrar e dar o máximo da minha energia e o meu melhor ainda que meu cérebro pareça um mapa mundial. Amo vocês.

Vale dizer que, desde o diagnóstico, Ariana passou por alguns momentos difíceis ao se deparar com a overdose de seu ex-namorado, o rapper Mac Miller, e o término do noivado com Pete Davidson no mesmo ano.

Ainda assim, a cantora não cansa de nos mostrar que tem muito talento! Recentemente, ela se apresentou no Coachella 2019 com, ninguém mais, ninguém menos, que 'NSYNC! Além disso, também se igualou a um recorde até então dominado pelos Beatles, desde 1964: a de conquistar as três primeiras posições na parada da Billboard das 100 músicas mais ouvidas.