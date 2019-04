Água Santa inicia troca de ingressos por garrafas PETs

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



15/04/2019 | 13:11



Os torcedores do Água Santa que quiserem assistir ao segundo e decisivo jogo da semifinal da Série A-2 contra o Santo André, domingo, às 11h, no Inamar já podem trocar duas garrafas PETs vazias por um ingresso. A bilheteria do estádio vai funcionar das 10h às 17h.

Esses ingressos promocionais serão para torcedores que ficarão na arquibancada principal. Atrás do gol os bilhetes serão vendidos por R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Segundo Paulo Korek, presidente do Água Santa, ainda não está definido quantos ingressos serão cedidos a torcida do Santo André. "Estou esperando eles solicitarem quantos vão precisar", explicou. Os bilhetes para os andreenses serão vendidos também por R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Como venceu o primeiro jogo por 2 a 0, sábado, no Bruno Daniel, o Santo André pode perder por um gol de diferença que vai à final e, consequentemente, se garante na elite do Paulistão. Vitória do Netuno por dois gols leva a decisão aos pênaltis.