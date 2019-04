Após vitória de Paula, Hariany comenta sua expulsão no BBB 19: - Aquela não era eu

15/04/2019 | 11:11



Após a polêmica expulsão de Hariany e vitória de Paula no BBB 19, as ex-sisters se encontraram no Mais Você dessa segunda-feira, dia 14! Durante conversa com Ana Maria Braga, o assunto principal foi a desclassificação da estudante de moda, que brigou e empurrou a bacharel de direito na última semana do reality show.

De acordo com as duas, a amizade segue firme mesmo depois da eliminação. Antes do programa, elas já haviam se reencontrado e posaram nas redes sociais. Questionada sobre o que teria acontecido no programa, Hariany adiantou:

- Perdi a paciência. Aquela não era eu. A gente sempre se tratou muito bem, igual irmã. No fim do programa, confinamento e tudo mais, a gente ficou à flor da pele e deu no que deu.

Para quem não lembra, elas se estranharam enquanto a última festa da casa rolava. Na ocasião, Hariany afirmou que queria falar com Paula a respeito de algumas coisas que ela havia dito e que poderia ter magoado algumas pessoas, porém não quis falar no momento, apenas quando as duas estivessem fora da casa.

Agora, no entanto, Hariany não quis entrar muito em detalhes a respeito do que estava falando quando a briga aconteceu.

- Paulinha é doida, às vezes fala da boca para fora. Ela falou muitas coisas que talvez não tenha pegado muito bem e magoado algumas pessoas sem intenção e eu, sendo amiga dela, queria falar minha visão sobre as coisas que ela disse.

Questionada por Ana Maria se poderia exemplificar quais momentos Paula falou mais do que devia, a estudante desconversou.

- A gente não chegou a conversar sobre, quero conversar só com ela.

Além delas, Alan, que foi o semi-finalista, também participou do bate-papo. O catarinense acabou falando sobre seu romance com Hana e o vai não vai com Carol Peixinho. Para ele, existe um carinho muito grande em relação às duas participantes, mas também desconversou sobre o que havia decidido após conversa com a youtuber vegana. Torta de climão...

Inclusive, vale dizer que as tensões após o fim do BBB 19 ainda estão com tudo, principalmente em relação à vencedora, Paula. Isso porque, segundo comunicado da equipe que administra suas redes sociais, a bacharel em direito vem recebendo ameaças desde que saiu do programa.

Pelo que parece, a mais nova milionária do pedaço desistiu de se encontrar com alguns dos ex-participantes do reality por conta de mensagens que estaria recebendo. Parte do grupo que ficou conhecido como Camarote, Carolina, Diego, Isabella e Maycon - além de Hariany e Elana, marcaram presença em um show do Thiaguinho que aconteceu no último domingo, dia 14.

A Paula não irá ao encontro do Camarote, por conta da quantidade de pessoas e as ameaças que ela anda recebendo, diz a mensagem publicada no Twitter oficial de Paula.

O post, é claro, deu o que falar e muita gente comentou sobre o fato de Paula poder contratar um guarda-costas. Sobre isso, a equipe declarou:

Ela já tá com segurança. Mas nesse evento terá muita gente e eles não têm controle!