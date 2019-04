Obituário - 15 de abril de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



15/04/2019 | 08:18



SANTO ANDRÉ, segunda-feira, dia 8 de abril



Ariovaldo Locci, 74. Natural de São Paulo (SP). Residia em Santo André. Dia 8, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.



SANTO ANDRÉ, quarta-feira, dia 10 de abril



Sizino Apolinário, 84. Natural de Feira Grande (AL). Residia em Santo André. Dia 10, em São Bernardo. Memorial Phoenix.



José Francisco Sobrinho, 68. Natural do Equador (RN). Residia em Santo André. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SANTO ANDRÉ, quinta-feira, dia 11 de abril



Eugênia Fernandes Sanches, 85. Natural de Catanduva (SP). Residia na Vila Metalúrgica, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Delfina Guedes de Assis, 75. Natural de Taquaritinga (SP). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



SANTO ANDRÉ, sexta-feira, dia 12 de abril



Xênia Nenov Dimov, 94. Natural da Romênia. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 12, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.



Américo Peres de Souza, 89. Natural de Porteirinha (MG). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 12. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Iolanda Delfino Fragão, 86. Natural de Pederneiras (SP). Residia na Vila Industrial, em São Paulo (SP). Dia 12. Crematório Jardim da Colina.



Geovane Lucas da Silva, 77. Natural de Palmeirina (PE). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Rosa Maria Ferrari Frittoli, 74. Natural de Santo Antonio de Posse (SP). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 12. Vale dos Pinheirais.



Lourdes Silva Pavan, 65. Natural de Santo André. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 12. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Carlos Alberto Gonçalves, 62. Natural de São Gonçalo do Sapucaí (MG). Residia no Parque Gerassi II, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Danilo Benjamim Belarmino, 55. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Motorista. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Marcos Luiz Gomes Agostinho, 50. Natural de Santo André. Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Mecânico de manutenção. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



César Augusto da Silva Barros, 44. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Ajudante de segurança. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SANTO ANDRÉ, sábado, dia 13 de abril



Henrique Demboski, 94. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 13. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Nair Tamarozi Oliveira, 86. Natural de Urupês (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 13. Crematório Jardim da Colina.



José Gonçalo da Silva, 81. Natural de União dos Palmares (AL). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Domingos Pavani, 80. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Dionízia, em São Paulo (SP). Dia 13, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Generoso Sorice, 79. Natural da Itália. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Valdelice Gama Alves, 77. Natural de Saúde (BA). Residia no Parque Novo oratório, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ariovaldo Gonçalves, 72. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria das Graças Santos, 71. Natural de Ilhéus (BA). Residia na Vila Metalúrgica, em Utinga, Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonia Alves da Silva, 70. Natural de Palmeirina (PE). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Elídio Domingues Moreno, 68. Natural de Tupã (SP). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Mauro Viturino da Silva, 64. Natural de Mandaguari (PR). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ivone Aparecida Purcino, 61. Natural de Santo Antonio do Jardim (SP). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SANTO ANDRÉ, domingo, dia 14 de abril



Francisco Tibério da Silva, 46. Natural de Oeiras (PI). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Autônomo. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO, segunda-feira, dia 8 de abril



Christovam José Banhos Sanches, 92. Natural de Penápolis (SP). Residia no bairro Paulicéia. Dia 8. Cemitério da Paulicéia.



Antonio da Silva Cardoso, 79. Natural de Ladainha (MG). Residia na Vila das Valsas, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério Municipal de Figueira (PR).



Ana Marin Cabrera, 71. Natural das Ilhas Canárias, Espanha. Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.



José Bergara, 70. Natural de Bocaina (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.



Fernando José Balotim Franco, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.



SÃO BERNARDO, terça-feira, dia 9 de abril



Ifani Merseguel, 90. Natural de Arceburgo (MG). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.



Joanna Caparros Peraza, 89. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia em Rudge Ramos. Dia 9. Jardim da Colina.



Otília Sasso Pinto, 82. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia na Vila Vitória, em São Bernardo. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Osvaldo Luiz Paschoal, 82. Natural de Urupês (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 9. Cemitério do Baeta.



Leunir Laudio Loss, 77. Natural de Itaguaçu (ES). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.



Valdir Aparecido Moço, 63. Natural de Bariri (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.



José Veríssimo Xavier, 63. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério da Paulicéia.



SÃO BERNARDO, quarta-feira, dia 10 de abril



Maria de Lourdes Ribeiro, 88. Natural de Caiana (MG). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério da Paulicéia.



Aparecida de Oliveira, 86. Natural de Rincão (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.



Olívia Pedron Marçon, 80. Natural de Santo André. Residia na Vila Duzzi, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.



Manoel Soares da Silva, 79. Natural de Agrestina (PE). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, em Vila Pires.



Francisca Maria Correia da Silva, 76. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.



João Soares Martins Filho, 66. Natural de Borá (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério da Paulicéia.



Jurandir Macedo Novaes, 65. Natural de Santo André. Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.



Ademilson Pereira Santos, 51. Natural de Itambacuri (MG). Residia em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.



SÃO BERNARDO, quinta-feira, dia 11 de abril



Olinda Marques Esteves, 87. Natural de Urupês (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 11. Jardim da Colina.



Valdir Vieira dos Santos, 71. Natural de Santo André. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 11. Vale dos Pinheirais.



João Walter Plinta, 71. Natural de Itararé (SP). Residia no Jardim Wallace Simonsen, em São Bernardo. Dia 11, em Santo André. Crematório Vila Alpina.



Manoel de Oliveira Jaques, 68. Natural de Campos Novos (SC). Residia no Parque Neide, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério da Paulicéia.



Cícero José dos Santos, 67. Natural de Riacho dos Machados (MG). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério Municipal de Avaré (SP).



Nelson Oliveira Matos, 59. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.



Antonio Edimilson Fernandes, 57. Natural de Solonópoles (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.



Moisés de Santana Neves, 21. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Laura, em São Bernardo. Dia 11, em Santo André. Cemitério dos Casa.



SÃO BERNARDO, sexta-feira, dia 12 de abril



Vitória dos Ramos Guerreiro, 78. Natural de Portugal. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 12, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO, sábado, dia 13 de abril



Lucas Elesbão Chagas de Souza, 31. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Psicólogo. Dia 13, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO



João Castilhano, 88. Natural de Piraju (SP). Residia em São Caetano. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Aparecida Moitas, 84. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Gisela de Paula Gonçalves, 79. Natural de Jaú (SP). Residia no bairro Santa Paula. Dia 11. Cemitério das Lágrimas.



Ernesto Carlos Chevchuk, 75. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jardim. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



José Costa Alves, 70. Natural de Viçosa (AL). Residia no bairro Barcelona. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA, quinta-feira, dia 11 de abril



Delfino dos Santos, 69. Natural de Dolcinópolis (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.



Cleria Tomaz, 61. Natural de Açucena (MG). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 11. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.



Vicente de Sousa Tomas, 53. Natural de Juazeiro do Norte (CE). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.



Josezito Ribeiro Silva, 51. Residia no Jardim João XXIII, em São Paulo (SP). Dia 11. Cemitério Municipal.



Kehrgisvalda da Silva do Nascimento, 47. Natural de Santa Inês (MA). Residia na Cidade Júlia, em Diadema. Dia 11. Crematório Memorial de Santos (SP).



DIADEMA, sexta-feira, dia 12 de abril



Arnaldo D’Eleoterio de Oliveira, 75. Natural de Machado (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 12, em Santo André. Vale da Paz.



Maria Cira Jorge da Silva, 63. Natural de Tauá (CE). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.



Maricilda Barros Ferreira, 56. Natural de Iraquara (BA). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.



Evandro de França Antunes, 49. Natural de Lassance (MG). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 12. Vale da Paz.



DIADEMA, sábado, dia 13 de abril



Joaquim Costa, 93. Natural de Raul Soares (MG). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 13, em Santo André. Vale da Paz.



Maria do Socorro Lima Meneguini, 71. Natural de Exu (PE). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 13, em Diadema. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.



Ednaura Alves da Silva, 63. Natural de Água Preta (PE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.



Maria das Dores, 93. Natural de Cravinhos (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.



MAUÁ, terça-feira, dia 9 de abril



Antonio Francisco de Jesus, 90. Natural de Santo Antonio de Jesus (BA). Residia no Parque Alvorada, em Mauá. Dia 9, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.



MAUÁ, quarta-feira, dia 10 de abril



Riodante Luiz Batista, 81. Natural de Carmo da Cachoeira (MG). Residia na Vila Correa, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



Elizete Ferreira da Silva, 76. Natural do Estado de Pernambuco. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



Expedita Gomes Viana, 59. Natural de Crato (CE). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



MAUÁ, quinta-feira, dia 11 de abril



Luiz Gomes Filho, 82. Natural de Viçosa (AL). Residia no bairro Feital, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.



José Antonio dos Santos, 67. Natural de Tupã (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.



Fabiana Vieira Borges, 32. Natural de Itainópolis (PI). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.



MAUÁ, sexta-feira, dia 12 de abril



Joaquim Batista Viana, 85. Natural de Machado (MG). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.



Evaldo Gonçalves dos Santos, 79. Natural de Macarani (BA). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.



Vilma Aparecida de Oliveira, 68. Natural de Cordeirópolis (SP). Residia no Jardim Élida, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.



Maria Consuelo Felipe da Paz Silva, 64. Natural de Pedra Branca (CE). Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.



Douglas Pinto da Silva, 39. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.



MAUÁ, sábado, dia 13 de abril



Joel Pires, 90. Natural de Cambará (PR). Residia no Jardim Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.



José Ferreira Conceição, 74. Natural de Jaguarari (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.



Sizenando de Almeida Valença, 61. Natural de São Bento do Una (PE). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 13, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.



Maria José Felix Ferreira, 55. Natural de Altinho (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 13, em Santo André. Cemitério das Lágrimas, em São Caetano.



RIBEIRÃO PIRES



Valdemar Laurindo da Silva, 72. Natural de Abaiara (CE). Residia no Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 11, em Santo André. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA



Marlene Nogueira de Carvalho, 50. Natural de Caratinga (MG). Residia no Jardim Santa Tereza, em Rio Grande da Serra. Dia 13, em Santo André. Cemitério São Sebastião.