Conheça 5 lugares mal-assombrados no Rio de Janeiro

15/04/2019 | 08:18

Muito além de um mundo de histórias, quem gosta de uma boa aventura repleta de suspense não dispensa conhecer lugares que, só de pensar, dão arrepio. Para os amantes desse tipo de turismo, vale a pena conferir, por exemplo, alguns lugares mal-assombrados no Rio de Janeiro.

Os destino foram escolhidos pelo escritor, roteirista e poeta M. R. Terci, que aprecia o gênero “thriller” não só na literatura, mas também na vida real.

Lugares assombrados no Rio de Janeiro

Museu Histórico Nacional

O conjunto arquitetônico do museu pertencia originalmente ao Forte de São Tiago da Misericórdia e, posteriormente, à Prisão do Calabouço, Casa do Trem – depósito de armas e munições – e, mais recentemente, ao Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro

Localizado na Praça Marechal Âncora, possui acervo de 300 mil peças, entre manuscritos, iconografia, mobiliário, armaria, esculturas e indumentárias, o correspondente a 67% do patrimônio museológico brasileiro.

Ali, contam-se muitas histórias sobre fantasmas. Uma delas revela o som de um cutelo ou machado que bate, ocasionalmente, sobre um cepo de madeira. Na Casa do Trem, Tiradentes teve o corpo esquartejado, após sua execução no Campo de Lampadosa, no final do século 18.

Fortaleza de Santa Cruz da Barra

Construída em 1555 por Nicolau Durand de Villegaignon, tinha como objetivo prover a segurança contra invasores e assegurar melhores condições para o estabelecimento da França Antártica.

Desde a expulsão dos franceses em 1567, muita coisa aconteceu por ali. Após o período em que a fortaleza serviu como presídio, no golpe militar de 1964, surgiram diversas histórias assustadoras.

Lamentos, gritos de agonia e vozes com ódio vinda de celas vazias são comumente relatadas pelos vigias que temem ficar por lá após o anoitecer.

Arco do Telles

Datado de 1743, este marco histórico é o que resta da antiga residência da família Telles de Menezes. Fica localizado na Praça 15 de Novembro, no Centro.

Dizem que o local é assombrado por uma bruxa. Bárbara dos Prazeres era uma imigrante portuguesa que teria nascido por volta de 1770 e morou num prédio próximo ao arco. Conta-se que ela matou o marido para se envolver com outro homem e que, algum tempo depois, o matou também, incendiando a casa onde viviam.

Fugitiva da lei, tornou-se prostituta. Anos mais tarde, doente e muito velha, já não conseguia clientes. Segundo a crença popular ela teria sido responsável pelo desaparecimento de algumas crianças, após ter se envolvido com magia negra com o objetivo de rejuvenescer.

Campo de Santana

O parque Campo de Santana fica localizado na Praça da República, no Centro, próximo ao local onde ocorreu a proclamação da República do Brasil, em 1889.

A denominação “Campo de Santana” originou-se em 1753 a partir de uma igreja ali construída, local de grande afluência de devotos, que foi demolida em 1854 para dar lugar à primeira estação ferroviária urbana do Brasil, a Estação Dom Pedro II.

Em 1941, no lugar da antiga estação, foi inaugurada a atual Estação Central do Brasil. Dizem que, no período colonial, muitos nobres acertavam suas diferenças naquele local. Repleto de lendas e mistérios, o local, dizem, é visitados por fantasmas, que duelam durante as madrugadas.

Central do Brasil

Antiga Estação Dom Pedro II, inaugurada em 1941, a famosa Central do Brasil conta com uma história curiosa e assustadora que envolve o retorno dos trens para lá nas madrugadas cariocas.

Alguns funcionários no ponto final contam que, há alguns anos atrás, um dos comboios que voltava não parou em estação alguma. Contudo, após chegar à Central do Brasil, foram vistas algumas pessoas por lá desembarcando com trajes dos anos 1920.

