BC chinês promete controlar "torneira" da base monetária

15/04/2019 | 07:57



O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) prometeu controlar a "torneira" da base monetária em comunicado divulgado hoje sobre reunião trimestral do comitê de política monetária da instituição, realizada na última sexta-feira (12).

Dados oficiais publicados na semana passada mostraram que a base monetária chinesa (M2) teve expansão anual de 8,6% em março, bem maior do que o ganho de 8% observado no mês anterior e também acima da projeção de analistas, de alta de 8,2%.

No comunicado, o PBoC também prometeu seguir adiante com a reforma das taxas de juros para "desbloquear ainda mais os canais de transmissão da política monetária".

Além disso, o BC chinês disse que irá prevenir riscos com a estabilização do crescimento, ampliar a coordenação entre as políticas monetária e fiscal e aprimorar os serviços financeiros para pequenas empresas e o setor agrícola.