Do Dgabc.com.br



14/04/2019 | 22:33



Um casal foi baleado perto de um bar localizado na Rua Santiago, no bairro Assunção, em São Bernardo, na fim da noite deste domingo (15). Ele morreu na hora e ela foi socorrida. Segundo as primeiras informações, ela teria levado dois tiros. O criminoso, um motorista de aplicativo, foi preso no local. Ele seria o ex-namorado da mulher que não aceitava o fim do relacionamento.