Trio entra pelo teto e rouba estoque de celulares de loja de shopping andreense

Do Diário do Grande ABC



14/04/2019 | 21:00



Três pessoas, ainda não identificadas, teriam arrombado o teto de gesso da loja Tim localizada dentro do Shopping Grand Plaza, no Centro de Santo André, para roubar, na manhã deste domingo (14), todo o estoque de celulares. A quantidade dos aparelhos não foi divulgada, mas o estabelecimento estima prejuízo de R$ 340 mil.

A supervisora da loja contou à polícia que chegou para trabalhar neste domingo e constatou que o alarme do estabelecimento estava desativado. Ao acessar a escada que leva ao estoque, que fica no piso superior, encontrou fragmentos de gesso no chão. A funcionária, então, acionou os seguranças do shopping, mas ninguém foi encontrado no local. Contudo, perceberam que todo o estoque de celulares já havia sido levado pelos bandidos - exceto alguns aparelhos da marca Positivo e celulares em manutenção.

Segundo a Polícia Civil, as câmeras de monitoramento do shopping registraram passo a passo do furto. A ação dos ladrões teria começado ainda na noite de sábado (13), às 21h17, quando um casal entrou no shopping, cortou e trocou o cadeado de loja vizinha à Tim - que atualmente está desocupada – e entrou no espaço. As imagens também revelam, de acordo com a polícia, que, às 22h30 do sábado, um terceiro suspeito entrou na loja desocupada. Posteriormente, o casal deixou o shopping, mas o terceiro integrante teria passado a noite no local.

Por volta das 3h de sábado para domingo, a equipe de seguranças do shopping recebeu telefonema do setor de monitoramento da Tim, que relatou acionamento do alarme de intruso na loja em Santo André. Os vigilantes supervisionaram, mas nada encontraram. Por volta das 10h deste domingo, o casal voltou ao shopping e destrancou o cadeado da loja vizinha a Tim. Minutos depois, os três deixaram o local. As câmeras também registraram o momento que o casal sai do shopping e segue a pé, sentido estação de trem.

No local, a polícia encontrou chave de fenda, talhadeira e alicate, ferramentas possivelmente usadas pelos suspeitos no roubo. O caso foi registrado no 6º DP de Santo André.