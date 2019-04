A cidade no Rio de Janeiro

Ademir Medici



Pesquisadora Maria Claudia Ferreira e o seu blog totalmente dedicado à história da cidade de Santo André. Com uma virtude a mais: cada imagem, cada documento focalizado, tem a sua fonte citada – o que nem todos os blogueiros fazem.

No encerramento da Semana Santo André 2019, Claudia focaliza uma reportagem publicada em 1953 pela Revista da Semana do Rio de Janeiro (edição 18). São três páginas. Escolhemos uma, na esperança de que todos leiam o enunciado.

O nome de Santo André vencia as barreiras regionais e estaduais – e lá se vão 66 anos...

‘O sonho político do ex-vereador’

O sufoco aperta suas garras. É um invisível monstro que faz sangrar as veias da cobiça e da inveja.

Da crônica de Guido Fidelis publicada pelo Diário em 15 de abril de 1989. Confiram a íntegra no Facebook da Memória – acessem o endereço acima.

Diário há 30 anos

Sábado, 15 de abril de 1989 – ano 31, edição 7040

Manchete – Governo começa a segunda fase do Plano Verão

Preços de pelo menos oito produtos de alimentação devem subir hoje; combustível é a dúvida.

Saúde – Grande ABC tem 177 casos de Aids.

Santo André – Acabou a greve na Garagem Municipal; médicos só atendem emergências.

Polícia – O secretário da Segurança Pública do Estado, Luiz Antonio Fleury Filho, promete criar a Delegacia Regional de Polícia do Grande ABC até o fim do ano.

Entrevista a Dagmar Alba, da Sucursal do Diário em São Paulo.

Em 15 de abril de...

1919 – Organizadas as solenidades da Semana Santa na região. Terão grande brilho, escreve o correspondente do Estadão. Padre Luiz Capra é o vigário de Santo André, padre Francisco Navarro, de São Bernardo.

n Transferiu residência para Ribeirão Pires o Dr. Martim Francisco, que residiu em Santo André durante muito tempo.

n o Comitê Pró-Epitácio Pessoa transmite telegrama a ele, embaixador do Brasil em Paris, felicitando-o pela vitória à Presidência da República.

Internacional

Do noticiário do Correio Paulistano: espera-se que dentro de oito dias serão chamados a Versalhes os delegados alemães, para a assinatura do tratado preliminar da paz.

Do noticiário do Estadão: ameaças alemãs de uma nova guerra.

1934 – Começa o campeonato de futebol da Lems (Liga Esportiva Municipal São-Bernardense), com a participação do Primeiro de Maio, Rhodia, Corinthians, Audax, Industrial, Cerâmica, São Bernardo e Jardim.

1964 – Marechal Castelo Branco eleito pelo Congresso e empossado presidente da República.

1969 – Lions funda seu quarto clube em Santo André, o Campestre.

1974 – Professor Oswaldo de Oliveira Silva (1943-2009), o Oswaldo Terra, vence as eleições para presidente da Liga de Futebol de São Bernardo. Hoje é nome do centro de atletismo no antigo clube da Volkswagen, em Vila do Tanque.

1984 – João Figueiredo anuncia o envio de emenda para o Congresso Nacional restabelecendo a eleição direta para presidente da República em 15 de novembro de 1989.

Hoje

Dia Mundial do Desarmamento Infantil

Dia da Conservação do Solo e Dia do Desenhista.

Municípios brasileiros

Celebram aniversários em 15 de abril:

Em São Paulo, Anhembi (1891), Iacanga (1925) e Jales (1941)

n No Ceará, Barreira e Graça

No Piauí, Campinas do Piauí

Em Goiás, Edealina e Porteirão

Na Bahia, Mata de São João

Em Santa Catarina, Rio do Sul e São Francisco do Sul

No Rio Grande do Sul, Rodeio Bonito<TB><TB>Fonte: IBGE

Santos do dia

Bento José Labre Amettes (França, 1748 – Roma 1770). Peregrino cristão. Morreu entre os mendigos romanos.

Crescêncio. Viveu no século IV. Católico fervoroso – foi por isso martirizado.

César de Bus (1544-1607). Fundador da Congregação dos Padres da Doutrina Cristã ou Doutrinários.

