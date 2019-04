Hariany posa de biquíni e aproveita fase boa nas redes sociais

14/04/2019 | 17:11



Mesmo após a expulsão do Big Brother Brasil e ter mostrado um pouco de seu lado agressivo depois de tomar alguns drinks, parece que o público abraçou de vez a Hariany e, claro, a sister está aproveitando para surfar nessa boa fase de sua vida.

A ex integrante da casa mais vigiada do Brasil aproveitou as suas redes sociais neste domingo, dia 14 para compartilhar uma foto que está de biquíni na praia e a publicação em poucos minutos acabou rendendo mais de um milhão de curtidas.

- A cara da felicidade de quem viu o mar. Que saudade que eu estava disso aqui!

Hariany ficou 87 dias confinada na cada do Big Brother Brasil 19 e chegou até a ter o seu nome anunciado para a final, mas por conta de sua expulsão um dia antes da final ela acabou tendo que deixar a disputa pelo um milhão e meio de reais.