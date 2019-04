14/04/2019 | 17:11



Madonna estava desde o dia 1º de abril enchendo a sua timeline no Instagram com vários enigmas. Até então ninguém tinha entendido o motivo de um mosaico ter sido feito nas publicações da rainha do Pop com a letra X.

E a espera foi boa porque neste domingo, dia 14, Madonna anunciou através das redes sociais o nome de seu décimo quarto álbum de estúdio que vai se chamar Madame X. E não foi só isso, a diva aproveitou para mostrar para os seus seguidores que está super antenada com as redes sociais.

Além do anúncio do nome, Madonna também publicou um vídeo de apresentação onde na imagens ela aparece tanto loira quanto morena explicando o grande lançamento do ano da rainha do Pop.