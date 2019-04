Carol Dantas mostra barriguinha de grávida em um clique de biquíni

14/04/2019 | 16:11



Carol Dantas está toda toda enquanto espera a chegada do segundo filho! Ela, que já é mãe de Davi Lucca com Neymar, está na 16º mês da gestação de Valetim, fruto do seu relacionamento com Vinicius Martinez, e, no último sábado, dia 13, exibiu o barrigão para os internautas!

A imagem foi postada em seu Instagram Stories e mostra a influencer de biquíni enquanto segura seu cachorrinho no colo!

Recentemente, ela também compartilhou um registro da maternidade superfofo! Ela mostrou o carinho que recebeu do primogênito em sua barriguinha de gravidez.

- Massagem no irmão. [...] Está muito bom, disse ela nos registros.

No momento da postagem, ela também foi questionada como conseguia ficar deitada de bruços estando grávida e, em seguida, esclareceu:

- Quase não tenho barriga, então dá para deitar de barriga para baixo, gente, explicou ela. Bom, agora já tem. Né?