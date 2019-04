Programa especial com duplas sertanejas pode estrear essa semana na Globo

14/04/2019 | 16:11



Pelo o que parece o mercado sertanejo vai dar uma balançada esta semana! De acordo com informações publicadas na coluna de Flávio Ricco, existe uma grande possibilidade da grande volta dos Amigos nesta segunda-feira, dia 15, que fez muito sucesso nos anos de 1990.

O grupo naquela época era formado por Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Xororó, e Zezé Di Camardo e Luciano. No lugar de Leandro que faleceu no ano de 1998, a ideia da produção para realizar esse possível programa é colocar Daniel no lugar dele.

Ao que tudo indica a volta do programa se deu conta muito antes de Sandy e Júnior decidirem remontar a dupla numa série de shows, mas uma das propostas do retorno dos Amigos é também viajar pelo país fazendo algumas apresentações.