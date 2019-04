Jeremias é o grande vencedor do The Voice Kids

14/04/2019 | 15:11



E a final tão esperada do The Voice Kids chegou para animar a tarde deste domingo, dia 14. O público teve a possibilidade de poder o grande vencedor desta edição do programa e as crianças mostraram que estavam mais preparadas do que nunca para tirar o fôlego do público presente e do pessoal de casa.

Raylla Araújo que é a finalista pelo time de Carlinhos Brown, deu uma entrevista para a Rede Globo e comentou o que faria com o prêmio. - Quero investir nos meus estudos, fazer aulas de inglês e gostaria também de me mudar com meus pais para a capital, pois na minha cidade não há escolas de música ou estúdios de gravação. Além disso, quero gravar um álbum, pois já tenho minhas composições e sempre sonhei com isso. Também pretendo investir em instrumentos como o violão, teclados, baixos, microfone, etc. Pequenininha, mas com os pés no chão, né?

Já Jeremias Reis, o finalista do grupo de Simone e Simaria emocionou demais o público quando entrou cantando Oh Happy Day. Que energia! Na entrevista para a emissora, o mini cantor comentou sobre qual dica de suas técnicas ele levaria para o resto de sua vida, e ele não fugiu da raia e respondeu na lata. - Elas me falaram para eu me divertir sempre que subir ao palco e nunca perder minha humildade. E está mais do que claro que ele está se divertindo muito, né!?

Luiza Barbosa que representa o time da Claudia Leite também participou da entrevista e incendiou a plateia com a sua animação. Questionada sobre qual foi o momento mais divertido até a grande final, Luiza vai direto ao ponto. - Todos foram inesquecíveis, mas a primeira vez que pude pisar naquele palco foi mágico. As audições às cegas foram inesquecíveis. Estar diante daqueles grandes artistas e da Claudia foi uma emoção muito grande. Que lindinha!

Vitor Kley fez uma participação especial no programa para cantar ao lado de Jeremias a música Deixa, da banda Lagum e não poupou comentários para elogiar o mini cantor. - Ele [Jeremias] canta bem pra caramba, mas ele é meio Michael [Jackson] e ele dança também. Ele vai e se joga!. Que fofo!

A banda Melim também marcou presença Raylla Araújo e interpretaram a música Velha Infância, conhecida na voz do grupo Os Tribalistas. E ficou uma versão muito gostosa de ouvir! Iza que é apresentadora do Só Toca Top da mesma emissora, resolveu dividir os vocais com Luiza Barbosa e agradou demais o público e toda a web. As duas decidiram interpretar a música Palco, conhecida na voz de Gilberto Gil.

Teve choro, teve emoção, teve muitas palmas e teve o grande vencedor também. Com cerca de 58% dos votos do público, Jeremias se consagrou o grande vencedor desta temporada do The Voice Kids. O capixaba de apenas 12 anos de idade vencendo o programa acabou faturando 250 mil reais e vai ter a possibilidade de gravar uma música ao lado de Simone e Simaria, suas técnicas desta edição. Que sucesso!