Jeremias Reis vence quarta edição do 'The Voice Kids'

14/04/2019 | 14:46



Jeremias Reis foi o vencedor da quarta edição do "The Voice Kids", da TV Globo, que foi ao ar, ao vivo, neste domingo, 14. A final rendeu, ao todo, 30 milhões de votos. O menino ganhou com 58,19% dos votos do público.

Durante o programa, o campeão, do time de Simone e Simaria, e as finalistas Raylla Araújo e Luiza Barbosa se apresentaram sozinhos ou com outras personalidades.

A cantora Iza, por exemplo, cantou com Luiza; Vitor Kley fez par com Jeremias e o trio Melim cantou com Raylla. O programa deste domingo ainda levou ao palco as crianças que haviam participado da edição, que se apresentaram em duplas.

Nas palavras finais dos jurados, Claudia Leitte, Simone e Simaria e Carlinhos Brown relembraram a emoção que as crianças levaram aos brasileiros ao longo da temporada.

Simaria aproveitou o momento para anunciar que, além do contrato com a Universal Music e o prêmio em dinheiro no valor de R$ 250 mil, o vencedor gravaria uma música com a dupla sertaneja.

O programa encerrou assim que André Marques anunciou o vencedor, sem tempo para agradecimentos.