Cauã Reymond e Mariana Goldfarb se casam em MG

14/04/2019 | 14:13



Íntimo e discreto. Assim foi o casamento do ator Cauã Reymond com a modelo Mariana Goldfarb neste sábado, 13. O casal não divulgou fotos ou vídeos da cerimônia, mas a confeiteira responsável pela decoração da mesa e pela gastronomia do evento mostrou alguns detalhes.

"Poder fazer o casamento do Cauã Reymond com a Mariana foi muito especial!", escreveu Isabela Franco em sua rede social ao falar da repercussão do casório.

Conforme o jornal Extra adiantou, o ator e a modelo escolheram a pousada Reserva do Ibitipoca, em Ibitipoca, Minas Gerais, para dizer 'sim' um ao outro.

Nos últimos anos, os dois se separaram e reataram, mas agora oficializaram de vez a união. Segundo o Extra, o casamento já estava nos planos deles desde que reataram pela última vez. O motivo principal é que eles desejam ter um filho, mas queriam se casar antes.

Cauã Reymond já viveu com a atriz Alinne Moraes e com Grazi Massafera, com quem teve uma filha, mas é a primeira vez que o ator sobe ao altar.