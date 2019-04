Santo André inaugura Policlínica e Clínica da Família Vila Humaitá

BIA MOÇO

14/04/2019 | 13:13



A partir de amanhã a população da Vila Humaitá poderá voltar a frequentar a unidade de saúde do bairro, que agora passa a ser Policlínica e Clínica da Família. A reabertura do equipamento aconteceu na manhã deste domingo (14), dando continuidade à programação de festejos dos 466 anos de Santo André.

Com 850 m², o espaço ampliará a capacidade de atendimento, aumentando de 4.000 a 10 mil por mês. A unidade, que passou por obras de modernização do programa Qualisaúde, por um ano, contará, a partir de agora, com quatro consultórios, sendo um de clínico geral, um de pediatria, um de ginecologia e um de odontologia, além de atendimento de enfermagem e geriatria.

Um dos diferenciais do equipamento será a implantação de três equipes de estratégia Saúde da Família, o que vai possibilitar aumento considerável na quantidade de atendimentos ao mês. O investimento total da obra está avaliado em R$ 1,5 milhão.

O prefeito do município, Paulo Serra (PSDB) comemorou a entrega do 12º equipamento de saúde, e anunciou que no próximo dia 27 a população terá também a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Perimetral de portas abertas.

“Essa (unidade Humaitá) foi um dos equipamentos de saúde mais aguardados. Quanto fechamos essa unidade para obras, fui criticado e as pessoas não acreditavam que a reabriria com serviço de qualidade. E hoje está aí”, enfatizou o prefeito.

O evento contou ainda com a apresentação do coral da terceira idade do grupo Saber Viver, do Cesa Humaitá.